ЦБ намерен с 1 января ввести ограничения на выдачу потребкредитов и микрозаймов

Банк России намерен с 1 января 2023 года установить количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями (МФО), говорится в материалах регулятора.

Решение ввести такую меру ЦБ объяснил ухудшением качества портфеля потребкредитов и рисками увеличения долговой нагрузки населения.

Регулятор, в частности, рассматривает возможность снизить на 10% от квартального объема выдачу кредитов и на 14% – микрозаймов.

Напомним, еще в прошлом году Банк России сообщил о рекордной долговой нагрузке россиян. В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря принять закон, наделяющий Банк России полномочиями количественно ограничивать выдачу банками и МФО потребительских кредитов. Однако эти планы были отложены после введения в марте широкомасштабных санкций против России.