20 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ДТП в районе строения 7/1 Западной промзоны (поселок Ленинский) (2022) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Среднем Урале пять человек пострадали в столкновении грузовика и автобуса

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, авария случилась сегодня днем в поселке Ленинский в Березовском. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса ПАЗ при обгоне столкнулся с грузовиком "КамАЗ", который в это время поворачивал налево.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса. Степень полученных травм в настоящий момент выясняют медики на месте происшествия.

ДТП в районе строения 7/1 Западной промзоны (поселок Ленинский)(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Уже установлено, что автобус двигался по маршруту №120 "поселок Октябрьский – Екатеринбург". В момент аварии в салоне находилось около 22 пассажиров. А грузовой автомобиль с 8 тоннами щебня ехал на строительную площадку.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Инспекторы устанавливают личности участников аварии и очевидцев инцидента.

ДТП в районе строения 7/1 Западной промзоны (поселок Ленинский)(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Теги: грузовик, автобус, авария, ГИБДД



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