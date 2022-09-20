На Среднем Урале пять человек пострадали в столкновении грузовика и автобуса

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, авария случилась сегодня днем в поселке Ленинский в Березовском. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса ПАЗ при обгоне столкнулся с грузовиком "КамАЗ", который в это время поворачивал налево.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса. Степень полученных травм в настоящий момент выясняют медики на месте происшествия.

Уже установлено, что автобус двигался по маршруту №120 "поселок Октябрьский – Екатеринбург". В момент аварии в салоне находилось около 22 пассажиров. А грузовой автомобиль с 8 тоннами щебня ехал на строительную площадку.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Инспекторы устанавливают личности участников аварии и очевидцев инцидента.