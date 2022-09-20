20 Сентября 2022
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Армия и ВПК В России
Танк Т-90М &quot;Прорыв&quot; (2022) | Фото: mil.ru

Путин потребовал стопроцентного импортозамещения в ОПК

Путин заявил о высокой эффективности отечественного оружия, используемого в ходе специальной военной операции.

"Применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность. Это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения. Они позволяют уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления, технику противника, поражать места расположения националистических формирований, при этом минимизируя потери среди личного состава", - заявил президент России в ходе совещания с руководителями предприятий ОПК.

"Особо отмечу тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения. На поддержку нынешнего режима в Киеве брошены все запасы арсеналов НАТО. А это означает, что мы должны и можем изучать эти арсеналы и то, что используется против нас, качественно нарастить эти возможности. И исходя из полученного опыта, совершенствоваться, где это нужно, наше вооружение", - добавил глава государства.

Путин считает, что "оборонная отрасль РФ вносит огромный вклад в обеспечение безопасности страны и занимает прочные позиции на мировых рынках вооружений". По данным президента, за полгода российский ОПК экспортировал продукцию примерно на $6 млрд.

"В оборонной промышленности нужно провести стопроцентное замещение импорта и не снижать качество производства российской техники", - заявил также президент. Он потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на оборонно-промышленных предприятиях РФ.

Теги: владимир путин, импортозамещение, опк



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