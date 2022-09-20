20 Сентября 2022
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Коллаж, признание ДНР и ЛНР, Владимир Путин (2022) | Фото: Накануне.RU

В ДНР и ЛНР не менее 90% проголосуют за воссоединение с Россией - опрос

В ДНР и ЛНР не менее 90% опрошенных готовы проголосовать за воссоединение с Россией. Об этом говорят данные опроса компании ИНСОМАР, которая вчера провела телефонный опрос жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

В ДНР уровень поддержки составил 91%, в ЛНР - 90%. Это практически повторяет результаты референдумов 2014 года. При этом по 4-5% или за "самостоятельность", или затруднились ответить. Вариант быть в составе Украины не выбрал никто.

В Запорожской и Херсонской областях уровень поддержки чуть ниже - 80%. Затруднились ответить 14% и 11% соответственно, за "самостоятельность" - 4-5%, за Украину - 2% и 4% соответственно.

Готовность принять участие в референдуме:

• ДНР - 83%;
• ЛНР - 80%;
• Запорожская область - 72%;
• Херсонская область - 65%.

Данные опроса в целом отражают уровень поддержки условно "пророссийских" партий на Украине в прежние годы: в Донбассе она была самой высокой, в других областях исторической Новороссии - чуть ниже.

Полученные данные также в целом совпадают с результатами предыдущего замера ИНСОМАР в Запорожской и Херсонской областях, подтверждая высокий интерес населения к голосованию и намерение выбрать воссоединение с Россией, отмечает компания.

Референдум в ЛНР и ДНР назначен на 23-27 сентября. В Запорожской и Херсонской областях заявляют о тех же датах.

Теги: ДНР, ЛНР, референдум, опрос



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