В ДНР и ЛНР не менее 90% проголосуют за воссоединение с Россией - опрос

В ДНР и ЛНР не менее 90% опрошенных готовы проголосовать за воссоединение с Россией. Об этом говорят данные опроса компании ИНСОМАР, которая вчера провела телефонный опрос жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

В ДНР уровень поддержки составил 91%, в ЛНР - 90%. Это практически повторяет результаты референдумов 2014 года. При этом по 4-5% или за "самостоятельность", или затруднились ответить. Вариант быть в составе Украины не выбрал никто.

В Запорожской и Херсонской областях уровень поддержки чуть ниже - 80%. Затруднились ответить 14% и 11% соответственно, за "самостоятельность" - 4-5%, за Украину - 2% и 4% соответственно.

Готовность принять участие в референдуме:

• ДНР - 83%;

• ЛНР - 80%;

• Запорожская область - 72%;

• Херсонская область - 65%.

Данные опроса в целом отражают уровень поддержки условно "пророссийских" партий на Украине в прежние годы: в Донбассе она была самой высокой, в других областях исторической Новороссии - чуть ниже.

Полученные данные также в целом совпадают с результатами предыдущего замера ИНСОМАР в Запорожской и Херсонской областях, подтверждая высокий интерес населения к голосованию и намерение выбрать воссоединение с Россией, отмечает компания.

Референдум в ЛНР и ДНР назначен на 23-27 сентября. В Запорожской и Херсонской областях заявляют о тех же датах.