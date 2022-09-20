Индекс Мосбиржи падает на 5% на новостях о донбасских референдумах

Индекс Мосбиржи падает на 5,5% и уже опустился ниже уровня в 2300 пунктов впервые с 30 августа, следует из данных торговой площадки. Негативную реакцию инвесторов вызвали новости о проведении референдумов о вхождении в состав России территорий Донбасса.