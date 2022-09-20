В автобусах Нижнего Тагила дают сдачу в тенге и евро

В автобусах Нижнего Тагила некоторым пассажирам стали выдавать сдачу за проезд в иностранной валюте. Об этом рассказала одна из горожанок в паблике "Черный список Тагил", отметив, как ее бабушке сегодня кондуктор отдал 50 тенге.

"Сегодня моя Бабушка получила сдачу от водителя автобуса в 50 тенге, а не рублей… К сожалению, сразу она не обратила на валюту внимание. По ее словам Водитель восточной внешности", - рассказала автор поста.

В комментариях жители города отметили, что встречались с похожими ситуациями. Так, одна из пользователей общественным транспортом рассказала, что ей вместо рублевой мелочи дали 10 центов. Нашлись среди комментаторов и оптимисты, отметившие, что судя по сегодняшнему курсу, пенсионерка еще и осталась в выигрыше. Однако это при условии, что бабушке должны были дать не 50 рублей, а 50 копеек.

В диспетчерской службе городских маршрутов Нижнего Тагила Накануне.RU пояснили, что для подачи жалобы или обращения пассажир должен записать номер маршрута и самого транспорта. Это позволит установить конкретного перевозчика, водителя и кондуктора, причастных к инциденту.