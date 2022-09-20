20 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
газификация, газораспределительная станция, газопровод (2020) | Фото: Накануне.RU

Текслер предложил разработать банковский продукт по компенсации процентной ставки по кредиту на догазификацию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании штаба по догазификации, которое провел вице-премьер Правительства РФ Александр Новак, внес ряд предложений по расширению перечня мер господдержки граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По мнению губернатора, сдерживающим фактором подключения домовладений к газу является высокая стоимость работ. В связи с этим он предложил рассмотреть возможность разработки специализированного банковского продукта по компенсации процентной ставки по кредиту на догазификацию. Также он выступил за разработку программы, предусматривающей адресную поддержку граждан на газификацию своих домовладений по льготным категориям.

В Челябинской области уровень газификации составляет 77,5 %. В регионе приняты меры поддержки граждан в рамках программы догазификации. Льготы на покупку внутридомового газового оборудования, подводку газа к дому могут получить одиноко проживающие пожилые, многодетные семьи, семьи детей-инвалидов, ветераны ВОВ, инвалиды I и II групп. Также на газификацию можно использовать областной маткапитал.

Теги: догазификация, кредит, Алексей Текслер,



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