20 Сентября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

На Урале девушка стала "курьером" у мошенников, чтобы рассчитаться за автокредит

В уральском городе Краснотурьинск полицейские задержали девушку, подозреваемую в "подработке" у мошенников. Она была так называемым "курьером".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, аферисты действовали по старой схеме "родственник попал в ДТП". Только за два дня в Краснотурьинске было зафиксировано сразу несколько случаев контактных мошенничеств. Злоумышленники звонили на стационарный телефон, представлялись дочерью, сестрой или подругой, и сообщали, что якобы совершили аварию, в которой пострадала молодая девушка. А чтобы избежать возбуждения уголовного дела, надо заплатить определенную денежную сумму.

После того, как потерпевшие были готовы передать деньги, к ним приходила девушка-курьер. Она забирала наличные и переправляла их на счета аферистов, а 10% от суммы оставляла себе. В итоге на нее вышли полицейские и "курьер" была задержана. Оказалось, что она замужем, работает и ранее не судима.

Девушка, подозреваемая в подработке у мошенников в Краснотурьинске(2022)|Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Как пояснила сыщикам задержанная, ей нужен был дополнительный заработок – семья приобрела автомобиль в кредит, а она решила таким образом "подзаработать". Девушка не стала отпираться и во всем созналась. Возбуждено дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Общий ущерб потерпевшим составил более миллиона рублей.

Задержанной грозит до шести лет колонии. Сейчас полицейские устанавливают соучастников преступлений.

Теги: мошенники, курьер, девушка, МВД



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