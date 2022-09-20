Новый глава РАН Красников: "Сергеев делал все на своем посту, чтобы академия процветала"

Избранный президент Российской академии наук Геннадий Красников поблагодарил своего предшественника Александра Сергеева за работу в "непростых условиях". Накануне Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РАН, заявив об административном давлении.

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Хоть Красников и довольно активно критиковал Сергеева, обвиняя оппонента в пассивности при отстаивании интересов РАН перед властями, сегодня победитель выборов отметил заслуги главы академии: "Сергеев делал все на своем посту, чтобы академия процветала. Он был руководителем в непростых условиях – и пандемии, и других сложных условиях".

Также он поблагодарил своего соперника по выборам Дмитрия Марковича и выразил надежду на совместную работу.