20 Сентября 2022
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Общество В России
Геннадий Красников (2022) | Фото: телеканал Научная Россия

Новый глава РАН Красников: "Сергеев делал все на своем посту, чтобы академия процветала"

Избранный президент Российской академии наук Геннадий Красников поблагодарил своего предшественника Александра Сергеева за работу в "непростых условиях". Накануне Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РАН, заявив об административном давлении.
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Хоть Красников и довольно активно критиковал Сергеева, обвиняя оппонента в пассивности при отстаивании интересов РАН перед властями, сегодня победитель выборов отметил заслуги главы академии: "Сергеев делал все на своем посту, чтобы академия процветала. Он был руководителем в непростых условиях – и пандемии, и других сложных условиях".

Также он поблагодарил своего соперника по выборам Дмитрия Марковича и выразил надежду на совместную работу.

Теги: геннадий красников, александр сергеев, ран



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Ранее 20.09.2022 14:15 Мск Новым президентом Российской академии наук стал Геннадий Красников


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