Референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября

Референдум в ЛНР о вхождении в состав России на правах субъекта пройдет 23 — 27 сентября, заявил первый заместитель главы Народного Совета республики Дмитрий Хорошилов.

Ранее сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник подписал Закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации", принятый Народным советом ЛНР. Документ размещен на сайте главы ЛНР.

Напомним, Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.

Сообщалось, что Пушилин предложил своему коллеге из ЛНР Леониду Пасечнику вместе готовить референдум. В ДНР даты его проведения пока не называли.