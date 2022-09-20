20 Сентября 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Луганская народная республика (2014) | Фото:

Референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября

Референдум в ЛНР о вхождении в состав России на правах субъекта пройдет 23 — 27 сентября, заявил первый заместитель главы Народного Совета республики Дмитрий Хорошилов.

Ранее сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник подписал Закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации", принятый Народным советом ЛНР. Документ размещен на сайте главы ЛНР.

Напомним, Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.

Сообщалось, что Пушилин предложил своему коллеге из ЛНР Леониду Пасечнику вместе готовить референдум. В ДНР даты его проведения пока не называли.

Теги: лнр, референдум



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