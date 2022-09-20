В Перми контролеры могут начать выполнять обязанности кондукторов, чтобы снизить число "зайцев"

Контролеры в пермском общественном транспорте могут начать выполнять обязанности кондукторов.

По данным "Ъ", для снижения числа "зайцев" мэрия прорабатывает возможность комбинированной работы контролеров и кондукторов на маршрутах, где действует бескондукторная система оплаты проезда.

Доля безбилетных пассажиров в общественном транспорте Перми в январе — августе 2022 года составила 17,1%. Из общего количества пассажиров за этот период, которое составило 126,3 млн человек, не оплатили проезд 21,6 млн граждан.

Бескондукторная система оплаты на данный момент действует на 38 маршрутах общественного транспорта города. По оценке мэрии, выпадающие расходы от неоплаченных поездок за январь — май текущего года на этих маршрутах составили 376 млн руб., расходы на работу контрольно-ревизорской службы в указанный период — 22,4 млн руб. Расчетный размер расходов на работу кондукторов, при условии их сохранения, за пять месяцев составляет 392,3 млн руб.