Новым президентом Российской академии наук стал Геннадий Красников

Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников стал новым президентом Российской академии наук – его на эту должность выбрало большинством голосов общее собрание РАН. Единственным соперником Красникова стал директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.

Накануне с выборов снял свою кандидатуру действующий президент РАН Александр Сергеев, он заявил о "беспрецедентном административном давлении" на участников кампании. До этого правительство не поддержало выдвижение еще одного кандидата на пост президента академии – научного руководителя Института океанологии РАН Роберта Нигматулина.