20 Сентября 2022
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Общество В России
Геннадий Красников (2022) | Фото: пресс-служба РАН

Новым президентом Российской академии наук стал Геннадий Красников

Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников стал новым президентом Российской академии наук – его на эту должность выбрало большинством голосов общее собрание РАН. Единственным соперником Красникова стал директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.

Накануне с выборов снял свою кандидатуру действующий президент РАН Александр Сергеев, он заявил о "беспрецедентном административном давлении" на участников кампании. До этого правительство не поддержало выдвижение еще одного кандидата на пост президента академии – научного руководителя Института океанологии РАН Роберта Нигматулина.

Теги: геннадий красников, ран, выборы, президент ран



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