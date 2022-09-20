Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Российский актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области.

"Форд Транзит", в котором он находился, врезался в фуру на встречной полосе трассы М-8 в Ростовском районе, сообщает Baza. В результате аварии скончались пассажир и водитель микроавтобуса.

Mash пишет, что от сильного удара "Форд" опрокинуло на бок. Водитель грузовика находится в реанимации ростовской больницы, уточняет телеграм-канал.

Пускепалис - художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова с августа 2019 года. Заслуженный артист РФ.

Он снимался в фильмах "Метро", "Ледокол". Первая роль была эпизодической — в фильме режиссера Алексея Учителя "Прогулка".

В 2010 году за главную роль в фильме о полярниках "Как я провел этим летом" Пускепалис получил на Берлинском кинофестивале "Серебряного медведя".