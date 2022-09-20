"Россети Урал" стали первой площадкой среди промышленных предприятий Среднего Урала по реализации проекта "ДОБРО на предприятии"

Свердловский Минздрав запустил новый региональный проект "ДОБРО на предприятие". Теперь диспансеризацию можно пройти, не покидая работу. 20 сентября состоялась первая выездная диспансеризация в компании "Россети Урал". Проект реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"На законодательном уровне прописано, что работодатель обязан предоставить оплачиваемый рабочий день сотруднику для прохождения диспансеризации. Но не все готовы сделать это. Да и жители подчас объективно не могут вычеркнуть себя из рабочего процесса даже на день. Диспансеризация непосредственно на предприятии станет отличным выходом из положения, особенно для тех компаний, где не на бумаге, а на деле реализуются внутренние корпоративные программы по сохранению здоровья сотрудников", — отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Рано утром три мобильных комплекса и 15 медиков начали работу прямо на территории компании "Россети Урал" в Екатеринбурге. Сотрудники предприятия смогли пройти флюорографию, полный курс первого этапа диспансеризации и углубленной диспансеризации, а женщины дополнительно обследовались на маммографе и у гинеколога. Участие в профилактической акции приняли более 200 человек. Кроме того, желающие смогли пройти вакцинацию от гриппа и новой коронавирусной инфекции.

"Мы как социально ответственная компания стремимся к повышению доступности и качества медицинской помощи для сотрудников, поэтому с радостью поддержали новый проект "ДОБРО на предприятие". Выездная диспансеризация пройдёт во всех подразделениях "Россети Урал", в том числе и в удалённых населённых пунктах Свердловской области", — сообщил первый заместитель генерального директора-главный инженер "Россети Урал" Владимир Рябушев.

Выездная форма работы для медицинских учреждений региона не является новинкой. В период пандемии новой коронавирусной инфекции бригады медиков выезжали на предприятия и вакцинировали сотрудников, желающих защитить себя от опасного вируса. Руководство регионального Минздрава отметило эффект такой формы работы.

"В Свердловской области осуществляется комплексная забота о сохранении здоровья уральцев. Защита взрослых и детей от негативных факторов воздействия внешней среды, от угроз, которые неизбежно возникают в обществе, — приоритет главы региона Евгения Куйвашева. Наши медорганизации системно реализуют комплекс профилактических мероприятий, обеспечивая информативный и качественный скрининг населения для выявления рисков опасных заболеваний. Выездная диспансеризация — одна из форм такой работы, которая доказала свою востребованность и результативность", — подытожил и.о. министра здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.