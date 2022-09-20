Белла Златкис уходит с поста зампреда правления Сбербанка

Заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис покинула свой пост после 18 лет работы. Наблюдательный совет Сбербанка удовлетворил ее просьбу о выходе из состава правления по собственному желанию, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Еще в мае Златкис попала в санкционные списки США.

"18 лет я работала в статусе зампреда в правлении Сбербанка. Я считаю, что пришло время дать возможность проявить себя на уровне правления новому поколению лидеров, поэтому приняла решение выйти из его состава", - прокомментировала свое решение сама Златкис.

Белла Златкис начала работать в Сбербанке в 2004 году в должности заместителя председателя правления. Ранее, в 2000–2004 годах, занимала должность заместителя министра финансов РФ, до этого работала на различных позициях в Министерстве финансов РФ и РСФСР, начиная с 1970 года. Имеет звание Заслуженный экономист РФ, кандидат экономических наук.