СМИ: Киев недоволен вялой реакцией Запада на захват Харьковской области

Офис Владимира Зеленского недоволен реакцией Европы и США на захват части Харьковской области. Там рассчитывали, что Запад бросится помогать оружием, но по-прежнему звучат больше обещания, за которыми стоит нежелание еще сильнее ввязываться в конфликт. Об этом со ссылкой на источник в офисе пишет телеграм-канал "Резидент".

Также отмечается, что тему гарантий безопасности режиму Киев хочет использовать для торга с Западом, чтобы сохранить финансовую помощь в 2023 году.

Что касается военных действий, то военное командование сообщило Зеленскому о тяжелой ситуации для ВСУ на Херсонском направлении. После разрушений дамбы в Кривом Роге река Ингулец стала ловушкой для украинской армии на левом берегу реки. Главком ВСУ Валерий Залужный просит усилить наступление на Изюмском направлении как самом перспективном.

При этом британская разведка сообщила Зеленскому, что Россия действительно готова присоединить освобожденные территории и повышает ставки.