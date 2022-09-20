20 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске долгострой на улице Васенко продали за 40 млн рублей

В Челябинске замороженный недострой на улице Васенко продали за 39,9 млн рублей. Победителем аукциона стала компания "Диск плюс", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Объект был изъят у "Стройсвязьурал 1" в сентябре прошлого года и выставлен на аукцион с начальной стоимостью 19 млн рублей. Победитель аукциона должен завершить строительство в течение 3 лет. На земельном участке разрешено строительство гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой на 70 машино-мест.

Средства от продажи получит бывший собственник.

Теги: долгострой, аукцион,



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