В Челябинске долгострой на улице Васенко продали за 40 млн рублей

В Челябинске замороженный недострой на улице Васенко продали за 39,9 млн рублей. Победителем аукциона стала компания "Диск плюс", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Объект был изъят у "Стройсвязьурал 1" в сентябре прошлого года и выставлен на аукцион с начальной стоимостью 19 млн рублей. Победитель аукциона должен завершить строительство в течение 3 лет. На земельном участке разрешено строительство гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой на 70 машино-мест.

Средства от продажи получит бывший собственник.