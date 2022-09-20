20 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
сельское хозяйство, молоко, корова, крс, аграрии, комбикорм (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Специалисты обнаружили в комбикорме свердловских коров ГМО

В комбикорме молочных коров Свердловской области было выявлено превышение нормы содержащегося ГМО (генетически модифицированные организмы). Экспертизу заказало одно из крупных региональных сельскохозяйственных предприятий.

Исследования методом ПЦР сотрудниками референтного центра Россельхознадзора показали, что комбикорм содержит генно-модифицированную сою двух линий MON89788 и GTS 40-3-2, которые превышают установленную норму - 3,12% и 2,66% соответственно.

В пресс-службе ведомства также добавили, что результаты исследования уже были направлены заказчику. После этого производителю корма для скота предстоит отследить технологическую цепочку и исправить все нарушения.

Теги: ГМО, корова, комбикорм



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