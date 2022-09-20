Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума по вхождению в РФ

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что рассмотрел обращение Общественного совета. Власти региона приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав РФ.

В видеообращении, размещенном в телеграм-канале, Сальдо добавил, что по результатам референдума обратится к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы как можно скорее юридически утвердить итоги волеизъявления.

Ранее сегодня Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России.