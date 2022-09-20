Из прибывших на Средний Урал жителей ДНР, ЛНР и Украины работу ищут меньше трети

На сегодняшний день на Среднем Урале находятся более 1,7 тысячи человек, приехавших с территории Донецкой, Луганской народных республик и Украины. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Основная часть людей приехала к знакомым, друзьям и родственникам самостоятельно – почти 1 тыс. 200 человек. Более 500 человек находятся в пунктах временного размещения в Нижних Сергах, Первоуральске, Полевском, Екатеринбурге, Арамили", - рассказал заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов.

При этом, по данным департамента, всего о желании начать работать заявили меньше трети прибывших – 467 человек (244 человека, прибывших самостоятельно и 223, проживающих в ПВР). На сегодняшний день из них трудоустроено более 44%. Чтобы помочь всем нуждающимся в работе, сотрудники центров занятости регулярно проводят ярмарки вакансий с привлечением работодателей, организуют выезды на предприятия. В ПВР созданы консультационные пункты.

В свою очередь, в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области рассказали, что прибывшие выбирают самые разные профессии: подсобные рабочие, преподаватели в вузе, врачи, учителя, продавцы, лаборанты, водители, электромонтеры, прессовщики огнеупорных изделий и слесари по ремонту оборудования. Из редких профессий встречаются дефектоскопист и библиотекарь.

Напомним, ранее свердловская полиция взяла под охрану прибывших в регион жителей ЛНР и ДНР.