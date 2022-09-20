Суд вынес приговор уральцу, который заживо сжег своего знакомого

Свердловский областной суд вынес приговор жителю Нижней Туры, который решил убить своего знакомого путем поджога. Трагедия произошла 22 марта прошлого года в поселке Ис Нижней Туры на территории производственной базы.

Следствие установило, что Бояркин работал у погибшего по договоренности. В тот день у мужчин произошел бытовой конфликт, после которого осужденный и решил расквитаться с обидчиком. с 9.30 до 10.08 Бояркин зашел в гараж, где взял канистру с бензином. После он подошел к двухэтажному офису с гаражной пристройкой и, зная, что потерпевший находится за металлической дверью, облил ее и деревянное крыльцо. Когда из строения вышел обидчик осужденного, последний облил легковоспламеняющейся жидкостью и его.

Мужчина понял, что его жизни угрожает опасность, а потому сразу же забежал обратно в здание, закрыв за собой дверь. Однако Бояркин уже достал зажигалку и подпалил крыльцо, от чего огонь распространился на дверь и одежду потерпевшего.

С термическим ожогом открытым пламенем головы, шеи, туловища, конечностей около 87 % площади тела и ожогом дыхательных путей мужчина был госпитализирован, однако в этот же день скончался от полученных травм.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе местной прокуратуры, гособвинение настаивало на 15 годах колонии строгого режима и ограничении свободы сроком на 1,5 года. Однако суд назначил Бояркину 14 лет колонии с ограничением свободы на 1,5 года, а также постановил взыскать с осужденного в пользу трех потерпевших компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.