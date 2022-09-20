20 Сентября 2022
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Политика В России
Вячеслав Володин, Владимир Путин (2020) | Фото: Госдума РФ

Если в ходе прямого волеизъявления жители Донбасса выскажутся, что они хотят быть в России, мы их поддержим - Володин

Если в ходе прямого волеизъявления жители Донбасса выскажутся, что они хотят быть в России, мы их поддержим, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты. 

"Они [жители Донбасса] должны понимать, что мы ждем от них свободного волеизъявления. Потому что один народ по воле партийных деятелей разделен", - добавил Володин.

Он также похвалил Владимира Путина за начало военной спецоперации на Украине: "Президент сделал не просто все правильно, а на опережение. Такое бывает крайне редко, когда, видя опасность, ее упреждают. Давайте еще раз выскажем поддержку".

Ранее председатель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил о перспективах завершения военной спецоперации: "Хасавьюрт" (имеются в виду Хасавьюртовские соглашения во время чеченской войны – прим. ред.) невозможен. Тогда, когда был "Хасавьюрт", не было сильной власти, нас поставили на колени. Мы – другие! Но мы никогда не выйдем за рамки любви и ответственности перед нашим народом!".

Теги: вячеслав володин, госдума, референдум, донбасс



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