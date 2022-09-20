Жительница Нижнего Тагила девять месяцев переводила деньги телефонным аферистам

Жительница Нижнего Тагила, поддавшись уговорам телефонных аферистов, потеряла крупную сумму. Она переводила деньги мошенникам несколько месяцев.

Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, на этот раз жертвой злоумышленников стала 69-летняя пенсионерка, перечислившая им почти 900 тысяч рублей. Все началось в декабре 2021 года, когда женщина зарегистрировалась на брокерской электронной платформе. После этого ей позвонили с номера, зарегистрированного в Санкт-Петербурге. Незнакомец представился "финансовым специалистом", и, обещая доход от акций, сообщил, что для работы на данной платформе необходимо внести 18,5 тысяч рублей.

Тагильчанка решила попробовать и с мобильного приложения банка внесла указанную сумму. После ее убедили, что счет начал увеличиваться, и нужно как можно больше вложиться для хорошей прибыли. В итоге потерпевшая на протяжении девяти (!) месяцев делала переводы на счета, которые ей сообщали якобы сотрудники брокерской фирмы.

Помимо двух взятых кредитов, пенсионерка перевела все средства со своего накопительного счета и занимала у родственников. В конечном итоге она не увидела никаких поступлений и в сентябре этого года решила обратиться в полицию.

Всего с начала года в МУ МВД "Нижнетагильское" зарегистрировано 22 факта мошенничества данного вида. Общий ущерб, причиненный жителям города, составил 11,5 млн рублей. Полицейские предостерегают от участия в сомнительных финансовых операциях, которые предлагают незнакомцы.

Напомним, ранее другой жительнице Нижнего Тагила удалось вернуть часть денег, перечисленных мошенникам.