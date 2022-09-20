20 Сентября 2022
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Александр Моор назначил заместителя

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил заместителя, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

Новую должность займет руководитель аппарата губернатора Тюменской области Ольга Мамонтова с 20 сентября.

Ольга Мамонтова продолжит руководство аппаратом губернатора Тюменской области, будет координировать и контролировать деятельность главного правового управления правительства Тюменской области, управления записи актов гражданского состояния Тюменской области, управления государственных закупок Тюменской области, комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области.

Прежний заместитель губернатора, начальник главного правового управления правительства Тюменской области Елена Еремеева освобождена от занимаемой должности по собственному желанию 5 сентября 2022 года.

Теги: заместитель, губернатор, александр Моор, назначение



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