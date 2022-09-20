20 Сентября 2022
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Политика В России Москва
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

Госдума может утвердить "военные" поправки в УК сегодня, Совфед - завтра

Поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за мародерство, дезертирство и сдачу в плен могут быть приняты Госдумой уже сегодня и одобрены Советом Федерации завтра, 21 сентября.

"Планируется, что Госдума примет сегодня соответствующий законопроект во втором и третьем чтении, Совет Федерации одобрит завтра", - цитирует РИА Новости заявление источника в Совете Федерации.

Напомним, внесены довольно обширные поправки в УК РФ, добавляющие понятия "мобилизация", "добровольная сдача в плен", "мародерство". Например, до шести лет колонии грозит тому, кто займется "не связанным с вынужденной необходимостью" мародерством в условиях военного положения, военного времени, вооруженного конфликта или ведения боевых действий (статья 356.1). Вводится статья 352.1 "Добровольная сдача в плен". Виновному грозит от трех до пяти лет.

Также тому, кто самовольно оставит часть или место службы во время мобилизации, военного положения, военного времени, вооруженного конфликта, ведения боевых действий, грозит до пяти лет колонии (если место службы оставлено на срок от двух до десяти дней) или от пяти до десяти лет (если солдата нет более месяца). Призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками, следует из внесенных в Госдуму поправок. Предусмотрено наказание и за срыв исполнения гособоронзаказа.

Теги: УК РФ, мародерство, сдача в плен



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Развитие сюжета:

Ранее 20.09.2022 13:28 Мск Единогласно: Госдума ввела в УК статьи за "мародерство" и "добровольную сдачу в плен"

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Ранее 20.09.2022 12:25 Мск УК РФ дополнят понятиями "мобилизация", "добровольная сдача в плен", "мародерство"


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