В Мелитополе проходит общенародный съезд, на котором обсудят референдум о вступлении в РФ

В Мелитополе начался общенародный съезд граждан, на котором обсудят вопрос проведения в Запорожской области референдума о присоединении к России.

Как передает РИА Новости, съезд проводит общественное движение "Мы вместе с Россией". На него приехали делегаты из почти всех населенных пунктов области.

Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России.

Также сообщалось, что ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Глава ДНР Денис Пушилин предложил своему коллеге из ЛНР Леониду Пасечнику вместе готовить референдум.