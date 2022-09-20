20 Сентября 2022
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уралкалий, вывеска, табличка, предприятие (2019) | Фото:Global Look Press

"Уралкалий" направил 8,5 миллионов рублей на создание инженерного класса

Сегодня в Средней общеобразовательной школе №1 Соликамска состоялось открытие инженерного класса, на создание которого "Уралкалий" направил 8,5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Средства были выделены на приобретение цифровой лаборатории по математике, а также современных учебных комплексов по химии и физике. В перспективе планируется приобретение интерактивного оборудования и мебели.

В рамках проекта учащиеся инженерного класса смогут углубленно изучать физику, математику, химию и информатику для развития своих инженерных компетенций, а также навыков исследовательской и изобретательской деятельности.

Создание инженерного класса позволит "Уралкалию" совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом участвовать в организации углубленной довузовской подготовки учащихся, проводить профориентационные мероприятия, в том числе— с посещением промышленных объектов компании.

"Уралкалий" — один из крупнейших работодателей Соликамска и Березников. Компания активно развивается, поэтому мы заинтересованы в привлечении квалифицированных кадров, в первую очередь инженерных специальностей. Открытие специализированного инженерного класса в Соликамске — важное условие для формирования будущих профессиональных компетенций школьников", - отметила директор по персоналу и коммуникациям "Уралкалий" Ирина Константинова.

Теги: Уралкалий, инженерный класс



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