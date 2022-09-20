20 Сентября 2022
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Армия и ВПК В России
Государственная дума, Госдума, депутаты (2020) | Фото: duma.gov.ru

В Госдуме предложили самомобилизовать депутатов: "Этого будет достаточно, чтобы победить"

Зампред фракции "Справедливая Россия – За правду" Олег Нилов предложил "самомобилизоваться" депутатам в первую очередь. Он раскритиковал призывы Зюганова и Слуцкого, которые призывают "самомобилизовываться" простых россиян. Нилов предложил начать с себя.

"Есть резервы у нас, причем очень немаленькие. Мы все забыли призыв "Коммунисты – вперед!". А кто сегодня "коммунисты"? Депутаты! Нас 77 тысяч в России, членов партий – под три миллиона. Вот к кому надо обратиться с призывом о самомобилизации. И этого будет достаточно, чтобы победить", - заявил Нилов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий ранее на этом же заседании заявил: "Сегодня ряд регионов продолжает формировать и укреплять свои добровольческие отряды. Необходимо принимать соответствующее решение об их поддержке, принимать для них льготы, преференции. Нужно вести во всех регионах эту работу. Тысячи и тысячи людей высказывают готовность встать плечом к плечу на передовой. Мобилизация является абсолютно своевременной и правильной идеей".

Теги: госдума, мобилизация, олег нилов, депутаты



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