В Госдуме предложили самомобилизовать депутатов: "Этого будет достаточно, чтобы победить"

Зампред фракции "Справедливая Россия – За правду" Олег Нилов предложил "самомобилизоваться" депутатам в первую очередь. Он раскритиковал призывы Зюганова и Слуцкого, которые призывают "самомобилизовываться" простых россиян. Нилов предложил начать с себя.

"Есть резервы у нас, причем очень немаленькие. Мы все забыли призыв "Коммунисты – вперед!". А кто сегодня "коммунисты"? Депутаты! Нас 77 тысяч в России, членов партий – под три миллиона. Вот к кому надо обратиться с призывом о самомобилизации. И этого будет достаточно, чтобы победить", - заявил Нилов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий ранее на этом же заседании заявил: "Сегодня ряд регионов продолжает формировать и укреплять свои добровольческие отряды. Необходимо принимать соответствующее решение об их поддержке, принимать для них льготы, преференции. Нужно вести во всех регионах эту работу. Тысячи и тысячи людей высказывают готовность встать плечом к плечу на передовой. Мобилизация является абсолютно своевременной и правильной идеей".