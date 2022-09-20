20 Сентября 2022
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Экономика Свердловская область
Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга: исполнение городского бюджета на 2022 год идет по плану

Сегодня, 20 сентября, на очередном заседании Екатеринбургской городской думы был представлен отчет об исполнении бюджета уральской столицы за первое полугодие 2022 года.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, за этот срок собственные доходы Екатеринбурга составили 13,2 млрд рублей (49,2% к плану), межбюджетные трансферты – 16,4 млрд (50,6% к плану). За шесть месяцев в бюджет поступило более 46% запланированного на 2022 год объема налога на доходы физических лиц.

Расходы городской казны составили 25,4 млрд рублей (40,9% к плану). Как и всегда, более 70% общего объема расходов направлено на финансирование социальной сферы. Значительная часть (около 50%) выделена на образование.

Напомним, что доходы на 2022 год были утверждены в размере 56 млрд 408 млн рублей, расходы – 58 млрд рублей. В целом, по словам главы департамента финансов администрации Екатеринбурга Анны Турунцевой, исполнение бюджета в первом полугодии идет по плану.

В итоге депутаты утвердили представленный отчет единогласно.

Теги: мэрия, бюджет, отчет, Екатеринбург



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