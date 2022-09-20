Придется всем отмобилизовываться – Зюганов

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в очередной раз заговорил о мобилизации, но не в военном понимании этого слова, что он тоже снова подчеркнул.

"Против России идет в****. На Украине эта в**** разрастается. Наши коллеги на Донбассе сейчас обратились с решением провести референдум о присоединении к России. Мы это решение полностью поддерживаем. <…> Но придется всем отмобилизовываться – независимо от партийного положения, это необходимо для победы в этой железной в****. Никто не говорит о кадрах – кадров там [в армии] достаточно. Нужна частичная мобилизация. Призываю максимально отмобилизовать себя", - заявил глава партии, выступая на пленарном заседании Госдумы.