УК РФ дополнят понятиями "мобилизация", "добровольная сдача в плен", "мародерство"

20 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На информационном фронте без перемен

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Военнослужащие (2021) | Фото: Накануне.RU

УК РФ дополнят понятиями "мобилизация", "добровольная сдача в плен", "мародерство"

Госдума внесла пакет поправок в законопроект о трансформации УК РФ, уже принятый в первом чтении в июле.

Поправки предполагают появление в УК новых статей и, соответственно, наказания за определенные поступки.

Например, до шести лет колонии грозит тому, кто займется "не связанным с вынужденной необходимостью" мародерством в условиях военного положения, военного времени, вооруженного конфликта или ведения боевых действий (статья 356.1).

Вводится также статья 352.1 "Добровольная сдача в плен". Виновному грозит от трех до пяти лет. При этом впервые сдавшийся в плен солдат может быть освобожден от уголовной ответственности, "если он принял меры для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений".

Пункт "л" статьи 63 УК РФ будет звучать по-новому: отягчающим обстоятельством теперь будут не просто "условия вооруженного конфликта или военных действий", а "период мобилизации, военного положения, военного времени, вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

Также тому, кто самовольно оставит часть или место службы во время мобилизации, военного положения, военного времени, вооруженного конфликта, ведения боевых действий, грозит до пяти лет колонии (если место службы оставлено на срок от двух до десяти дней) или от пяти до десяти лет (если солдата нет более месяца).

Призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками, следует из внесенных в Госдуму поправок.

Предусмотрено наказание и за срыв исполнения гособоронзаказа.

Рассмотрение поправок во втором чтении состоится уже сегодня.

Теги: УК РФ, мародерство, сдача в плен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.09.2022 13:28 Мск Единогласно: Госдума ввела в УК статьи за "мародерство" и "добровольную сдачу в плен"
Ранее 20.09.2022 13:00 Мск Госдума может утвердить "военные" поправки в УК сегодня, Совфед - завтра


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети