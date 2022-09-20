УК РФ дополнят понятиями "мобилизация", "добровольная сдача в плен", "мародерство"

Госдума внесла пакет поправок в законопроект о трансформации УК РФ, уже принятый в первом чтении в июле.

Поправки предполагают появление в УК новых статей и, соответственно, наказания за определенные поступки.

Например, до шести лет колонии грозит тому, кто займется "не связанным с вынужденной необходимостью" мародерством в условиях военного положения, военного времени, вооруженного конфликта или ведения боевых действий (статья 356.1).

Вводится также статья 352.1 "Добровольная сдача в плен". Виновному грозит от трех до пяти лет. При этом впервые сдавшийся в плен солдат может быть освобожден от уголовной ответственности, "если он принял меры для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений".

Пункт "л" статьи 63 УК РФ будет звучать по-новому: отягчающим обстоятельством теперь будут не просто "условия вооруженного конфликта или военных действий", а "период мобилизации, военного положения, военного времени, вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

Также тому, кто самовольно оставит часть или место службы во время мобилизации, военного положения, военного времени, вооруженного конфликта, ведения боевых действий, грозит до пяти лет колонии (если место службы оставлено на срок от двух до десяти дней) или от пяти до десяти лет (если солдата нет более месяца).

Призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками, следует из внесенных в Госдуму поправок.

Предусмотрено наказание и за срыв исполнения гособоронзаказа.

Рассмотрение поправок во втором чтении состоится уже сегодня.