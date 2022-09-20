20 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Евгений Ерчак / EPA / ТАСС

Лукашенко: Никакого удара в спину российским военным через Белоруссию не будет

Через Белоруссию никакого удара в спину по российским войскам быть не должно и не будет, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет", — заявил Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем.

"В этом наше обязательство перед нашим союзником", - цитирует белорусского президента "БелТА".

В июле Лукашенко заявил, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, эту тему он подробно обсуждал с президентом РФ. По его словам, направления удара известны – "через Украину и через Беларусь".

Теги: лукашенко, белоруссия, российские военные



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