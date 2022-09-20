Обрушение фасадов в историческом центре Петербурга отпугнет туристов

В Петербурге участились случаи обрушения фасадов зданий, находящихся в историческом центре. Это может оказаться одним из факторов, оказывающих негативное влияние на туристический поток — из опасений за собственное здоровье люди перестанут интересоваться исторической частью Северной столицы и посещать город с былой частотой.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Смольный рассчитывает принять 7 миллионов туристов, а в 2023-м поднять этот показатель до 9 миллионов. СМИ допускали, что подобные планы выглядят сомнительно, поскольку туристический поток в Северной столице практически не зависит от инициатив местных властей. Гостей со всего мира и России в частности привлекает уникальный исторический облик и культурный код города.

Обрушение фасадов зданий в историческом центре Петербурга уже стало привычным зрелищем для жителей и гостей города. Несмотря на многочисленные жалобы петербуржцев и растущую угрозу безопасности горожан, подведомственные Смольному структуры вроде «Фонда капитального ремонта» (ФКР) не спешат принимать соответствующие меры.

Журналисты рассказывали, что за минувший год в Центральном районе произошла серия обрушений балконов. Отмечалось, что долгое время Жилищный комитет Петербурга, несмотря на обращения горожан, не начинал ремонтов фасадов. Аналогичные инциденты СМИ фиксировали в Петроградском районе на Большом проспекте и на Васильевском острове.

На фоне постоянных обвалов Северная столица постепенно теряет свой привлекательный для туристов облик. «Фасадопад» является проблемой не только для домов, где живут люди, но и объектов культурного наследия, официально находящихся под защитой петербургских властей. Градозащитники обращали внимание, что нередко такие дома подвергаются разрушению вследствие попустительства чиновников Смольного. Ранее на эту проблему обращали внимание в Следственном комитете.