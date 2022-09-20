20 Сентября 2022
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Здание Государственной думы РФ (2022) | Фото: Накануне.RU

Госдума проверит ситуацию с выходом Exxon Mobil из проекта "Сахалин-1"

Ситуацию с выходом американской компании Exxon Mobil из проекта "Сахалин-1" проверит Госдума. Зампред нижней палаты российского парламента Ирина Яровая, представляющая Сахалинскую область, сообщила, что Exxon "не выполняет свои обязательства по проекту "Сахалин-1", что создает высокую социальную напряженность в регионе".

"Сторона отказывается от переговоров и решения этого вопроса", - заявила Яровая на пленарном заседании Госдумы во вторник.

Спикер палаты Вячеслав Володин поручил Яровой и профильным комитетам в течение недели разобраться в вопросе. "Закон для всех один. Иностранные компании, получившие льготные условия, должны соблюдать закон. И вообще надо анализировать соглашение о разделе продукции в проекте "Сахалин-1" с точки зрения эффективности", - добавил Володин.

В начале августа президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из "недружественных" стран совершать покупки и продажи долей в российских стратегических предприятиях и акционерных обществах, а также их дочерних структурах. Под действие указа попадают доли участия в соглашениях о разделе продукции "Сахалин-1" и Харьягинском СРП, а также доли в компаниях-производителях оборудования для топливно-энергетического комплекса, оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования.

Незадолго до этого ExxonMobil, владеющая 30% долей в "Сахалине-1", опубликовала отчет для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в котором говорится о деятельности по передаче прав компании по СРП-проекту "Сахалин-1" третьей стороне. Кто именно представляет третью сторону, в отчете не уточнялось, напоминает "Интерфакс".

В апреле Exxon Neftegas Ltd объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на СРП-проекте "из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций на требуемом уровне международных стандартов для морской и нефтяной промышленности". В отчете за второй квартал Exxon сообщила о снижении производства на российских активах за отчетный период на 30 тыс. б.н.э./сутки (в 2021 г. добывалось 56 тыс. б.н.э в сутки).

В начале августа "Роснефть", владеющая 20% в проекте, сообщила, что добыча нефти на "Сахалин-1" до сих пор не восстановлена, резервуары терминала Де-Кастри заполнены на 95%, отгрузка нефти не ведется.

В проекте "Сахалин-1" кроме ExxonMobil и "Роснефти" участвуют SODECO (Япония) - 30% и ONGC (Индия) - 20%. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи на проекте - 11,3 млн тонн нефти.

Теги: госдума, exxon mobil, сахалин-1



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