Пермский краевой суд со следующей недели приступит к допросу свидетелей по делу "пермского стрелка"

В Пермском краевом суде завершили допрос потерпевших по делу о стрельбе в ПГНИУ, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня были допрошены двое последних пострадавших - студент и сотрудник вуза. С 26 сентября суд начнет заслушивать показания свидетелей по уголовному делу. Потом уже высказаться дадут стрелку.

Напомним, потерпевшие давали показания фактически ежедневно, с 5 сентября.

20 сентября 2021 года пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.