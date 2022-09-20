В Екатеринбурге депутат обматерил вице-мэра во время обсуждения сноса незаконных киосков

Чиновники Екатеринбурга получили право демонтировать незаконные киоски на месте без каких-либо усложняющих этот процесс процедур. Согласно новому положению, которое сегодня было принято на заседании гордумы, для избавления от киоска теперь можно не обращаться в суд и даже не искать настоящего владельца.

По словам замглавы Екатеринбурга Дмитрия Ноженко, который и презентовал изменения в документе, в уральской столице располагается 2 тыс. 152 легальных киоска и несколько сотен нелегальных. Это при том, что в последние годы в Екатеринбурге удалось избавиться от 225 незаконных торговых точек. Более 350 также ушли, но уже добровольно. Сейчас же избавиться от незаконных киосков станет проще: достаточно сигнала от горожан, силовиков или депутатов. Далее составляется соответствующий акт и в течение дня решение о демонтаже будет подписано.

Спрятаться владельцам киосков тоже не выйдет, а точнее - не будет выгодно. Объект могут демонтировать и без их присутствия. Все их содержимое, конечно, можно будет вернуть, но только доказав право владения и оплатив издержки за снос и хранение.

Хотя в некоторых случаях владелец может даже не успеть приехать - киоск могут начать разбирать прямо на месте. До этого всю конструкцию вместе с содержимым просто перевозили, чем часто пользовались недобросовестные предприниматели, утяжеляя свою собственность мешками с песком.

Закончилась презентация перепалкой между Ноженко и депутатом Александром Колесниковым. Последний раскритиковал подход города к данной теме, особенно, когда по разрешению чиновников киоски устанавливаются на территории многоквартирных домов, но убрать их город не решается. Депутат спросил замглавы, почему этот вопрос все еще никак не регулируется, на что Ноженко ответил, что данную тему прорабатывает МУГИСО. Однако больше всего Колесникова "раздосадовали" слова о том, что городская администрация не может выносить объекты с территории домов, так как она является частной. На это депутат заметил, что именно город дал согласие на их установку, после чего сорвался на мат.

"Почему вы все-таки не хотите регулировать вынос нестационарных торговых объектов с территории жилых домов, которые установлены согласно вашего постановления главы города? Мы этот вопрос с вами обсуждаем уже год, наверное, и вы опять же выносите постановление, где это не учитывается. Согласно постановлению главы города, на территории МКД незаконно размещены стационарные торговые объекты, включены в схему. Причем здесь МУГИСО? *****, а почему город-то тогда размещает? Город размещал, город и убирает. Вы разместили, за собой подотрите, *****! Как вам еще сказать-то? Вы разместили, город, район разместил согласно вашего постановления", - не выдержал депутат.

На это голос повысил уже Ноженко, отметив, что Колесникову стоило бы сначала сменить свой тон.

"Мне после вашей реплики просто уйти с трибуны? Вы измените тональность для начала. Я вам не то слово, которое вы называете", - заявил замглавы.

"А мне что делать? Я год с вами уже хожу! Это вы измените тональность, когда депутат указывает на вашу некомпетентность. Одни отписки", - успел сказать Колесников до того, как перепалку спикеров остановили.

Напомним, что еще в начале прошлого года гордума критиковала мэрию за сотни неутилизированных киосков. По заверениям чиновников, на вынос каждого тратится 8 тыс. руб.