PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi и 7UP в России, - Reuters

Pepsi Co полностью прекратила производство брендов газированных напитков Pepsi Cola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Представитель компании пояснил, что в России закончились все концентраты для изготовления напитков, после чего производство остановилось.

По данным Reuters, самая последняя дата производства продукта Pepsi, обнаруженная в магазинах, — 17 августа.

О приостановке выпуска и продаж в России брендов Pepsi, Mirinda и 7Up компания объявила 9 марта. Также PepsiCo сообщила о намерении приостановить капитальные вложения и всю рекламную деятельность в России.