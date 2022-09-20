20 Сентября 2022
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Общество В России
PepsiCo (2017) | Фото:tver-forum.ru

PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi и 7UP в России, - Reuters

Pepsi Co полностью прекратила производство брендов газированных напитков Pepsi Cola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Представитель компании пояснил, что в России закончились все концентраты для изготовления напитков, после чего производство остановилось.

По данным Reuters, самая последняя дата производства продукта Pepsi, обнаруженная в магазинах, — 17 августа.

О приостановке выпуска и продаж в России брендов Pepsi, Mirinda и 7Up компания объявила 9 марта. Также PepsiCo сообщила о намерении приостановить капитальные вложения и всю рекламную деятельность в России.

Теги: PepsiCo, Pepsi, 7UP



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