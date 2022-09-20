20 Сентября 2022
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Экономика Свердловская область
Магазин в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

ЦБ: в августе в Свердловской области снизилась инфляция

Инфляция в Свердловской области в августе этого года снизилась до 14,3%. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении ЦБ РФ.
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По данным Банка России, динамика роста цен в регионе определялась влиянием общих для страны факторов: расширением предложения отдельных видов товаров, произошедшим ранее укреплением рубля и сдержанным спросом на непродовольственные товары длительного пользования. Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Свердловской области замедляется третий месяц подряд. Одна из причин в увеличении поставок овощей и фруктов. На фоне более благоприятных погодных условий по сравнению с прошлым годом в России вырос урожай овощей открытого грунта и стоимость капусты, картофеля и свеклы снизилась, в том числе и на Среднем Урале. Также специалисты отмечают замедление годового роста цен на мясопродукты и снижение темпов роста стоимости чая, кофе и какао.

Замедление роста цен продолжается и в непродовольственном сегменте: на легковые автомобили, бытовую технику и электронику. При этом темп роста цен на услуги в августе вырос – сказалось увеличение спроса на отдых за границей.

По прогнозам Банка России, годовая инфляция в целом по стране в 2022 году составит 11-13%.

Теги: инфляция, август, снижение, Свердловская область



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