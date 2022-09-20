Общественный совет Херсонщины попросил о немедленном референдуме

Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России.

"Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни", - говорится в заявлении, которое зачитал председатель Общественного совета Владимир Овчаренко, его цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.