20 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинской области признал банкротом компанию "УралАвтодор"

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом компанию "УралАвтодор".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, в отношении должника открыто конкурсное производство на шесть месяцев, назначен конкурсный управляющий. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах конкурсного производства назначено на 16 марта 2023 года.

В марте текущего года Банк ВТБ обратился в суд с заявлением о признании компании банкротом. Сумма исковых требований составляла 371,5 млн рублей, из которых 361,1 млн рублей - просроченный основной долг и начисленные неоплаченные проценты, 10,4 млн рублей – неустойка.

Компания "УралАвтодор" занималась строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог на территории Челябинской, Курганской и Омской областей. В частности, компания занималась обслуживанием трассы М-5 в Челябинской области. В декабре прошлого года активисты ОНФ потребовали привлечь к ответственности виновных в некачественном содержании трассы М-5.

Теги: банкротство, суд, подрядчик,



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