ОП ДНР предложит провести электронное голосование на референдуме для ряда территорий

20 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На информационном фронте без перемен

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика ДНР и ЛНР
Донецкая народная республика (2014) | Фото:

ОП ДНР предложит провести электронное голосование на референдуме для ряда территорий

Общественная палата Донецкой народной республики выступит с инициативой проведения электронного голосования на референдуме для ряда территорий. Об этом сообщает Мининформации ДНР в Telegram-канале.

Отмечается, что сложностей с проведением референдума в воинских частях в ДНР не будет.

По словам главы ОП Александра Кофмана, для проведения референдумов на территории республик Донбасса все готово, в том числе по линии ЦИК.

Ранее стало известно, что ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.

Теги: днр, референдум, электронное голосование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.09.2022 11:43 Мск Общественный совет Херсонщины попросил о немедленном референдуме

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.09.2022 10:40 Мск Референдумы в Донбассе полностью меняют вектор развития России на десятилетия, - Медведев
Ранее 20.09.2022 09:24 Мск "Заявление о референдуме - ответ Кремля на условия Киева"
Ранее 19.09.2022 21:04 Мск В Госдуме сообщили, когда состоится референдум о вхождении ЛНР в состав РФ
Ранее 19.09.2022 20:44 Мск Пушилин предложил Пасечнику вместе готовить референдум о вхождении в РФ
Ранее 19.09.2022 19:20 Мск Общественная палата ДНР просит Пушилина незамедлительно провести референдум о вхождении в РФ
Ранее 25.08.2022 03:05 Мск СМИ: референдумы в ДНР, ЛНР и на других территориях вряд ли совместят с днем голосования в России
Ранее 18.08.2022 08:05 Мск Глава МИД ЛНР высказался о порядке проведения референдума в республике
Ранее 26.07.2022 10:08 Мск В ЛНР назвали причину ударов ВСУ из HIMARS по мирным целям
Ранее 15.07.2022 15:25 Мск В ЛНР появился штаб по подготовке референдума
Ранее 09.07.2022 20:43 Мск Обсуждение референдума в ЛНР о присоединении к России пока преждевременно
Ранее 02.06.2022 13:32 Мск Песков: Проведение референдума в Донбассе пока невозможно
Ранее 27.03.2022 21:15 Мск Пасечник объяснил свои слова о референдуме по вхождению ЛНР в состав РФ
Ранее 27.03.2022 12:54 Мск Депутат Госдумы заявил, что сейчас для референдума на Донбассе неподходящий момент
Ранее 27.03.2022 11:45 Мск В ЛНР скоро пройдет референдум о вхождении в состав России - Пасечник


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети