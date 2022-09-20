ОП ДНР предложит провести электронное голосование на референдуме для ряда территорий

Общественная палата Донецкой народной республики выступит с инициативой проведения электронного голосования на референдуме для ряда территорий. Об этом сообщает Мининформации ДНР в Telegram-канале.

Отмечается, что сложностей с проведением референдума в воинских частях в ДНР не будет.

По словам главы ОП Александра Кофмана, для проведения референдумов на территории республик Донбасса все готово, в том числе по линии ЦИК.

Ранее стало известно, что ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.