Машины "АвтоВАЗа" не часто встречаются в декларациях о доходах сенаторов - СФ

Сенаторы редко выбирают отечественный автопром. К такому выводу пришел комитет Совета Федерации по экономической политике.

"Мы когда готовились к совещанию (по теме развития автопрома – прим. ред.) – посмотрели, у кого из сенаторов в декларациях о доходах есть автомобили "АвтоВАЗа". И выяснилось: автомобили "АвтоВАЗа" не очень-то в топе", - сообщил председатель комитета Андрей Кутепов.

Он довольно мягко намекнул на то, что сенаторам хорошо бы и самим ездить на отечественных автомобилях, чтобы лучше понимать качество продукции и проблемы предприятия.

В руководстве "АвтоВАЗа" были бы только за, если бы правительство приняло решение о пересадке чиновников на отечественные машины. Но пока глава компании Максим Соколов предложил на законодательном уровне внедрить другие меры поддержки предприятия: увеличить число отечественных машин в таксопарках, разрешить тратить маткапитал на отечественную машину, вообще установить для рынка некую квоту автомобилей с высокой локализацией производства.

В ответ сенаторы потребовали от "АвтоВАЗа" и – главным образом – от Минпромторга определиться с концепцией развития компании и предложили поставить цель по выходу на международные рынки, куда сейчас поставляется немногим больше 10% продукции "АвтоВАЗа".