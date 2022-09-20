20 Сентября 2022
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Общество Новосибирская область
Контейнеры для мусора (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Еще более 900 новых контейнеров для раздельного сбора мусора появятся в районах Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, региону из федерального бюджета предоставлена субсидия на закупки 915 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Новосибирская область)».

Соответствующее соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации одобрено к подписанию правительством Новосибирской области на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова 19 сентября.

Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, в 2022 году из федерального бюджета бюджету Новосибирской области предоставлена субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по закупке 915 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Объем средств, предусмотренный за счет средств федерального бюджета в рамках соглашения бюджету Новосибирской области в 2022 году, составляет 18 миллионов 716 тысяч рублей. Размер средств софинансирования из областного бюджета Новосибирской области составляет 779,9 тысяч рублей.

Мусорные баки(2021)|Фото: Накануне.RU

В городе Новосибирске уже размещены 2531 контейнер для раздельного накопления ТКО. Обработку раздельно накопленных ТКО для выделения полезных фракций осуществляют на специализированных площадках – объекте обработки на полигоне «Гусинобродский», промышленной площадке ООО «ТБО», промышленной площадке ООО СК «Родник». Кроме того, на новых мусоросортировочных комплексах, запланированных к строительству в регионе, будет обеспечена обработка раздельно накопленных ТКО в соответствии с передовыми технологиями.

Теги: мусорная реформа, сбор мусора, контейнеры, субсидия, андрей трваников



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