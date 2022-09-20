20 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
ванна (2019) | Фото:Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга объяснили отсутствие воды в проблемном доме на Патриса Лумумбы

В мэрии Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с горячим водоснабжением жилого дома на улице Патриса Лумумбы, 2.
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Напомним, ранее известная ведущая Ксения Собчак раскритиковала ПАО "Т Плюс" (входит в группу компаний "Ренова" Виктора Вексельберга) из-за долгого отсутствия горячей воды в данном доме уральской столицы. По ее данным, воды там не было год, а живут в нем военные – участники СВО на Украине.

В конце августа вода была включена. Однако на этой неделе жильцы снова пожаловались на ее отсутствие.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, причина в том, что из-за ветхости сетей, находящихся на балансе ФГБУ "Центрально жилищное коммунальное управление" Министерства обороны России, произошло их техническое повреждение.

"Коммунальные службы города оперативно произвели аварийно-восстановительные работы, благодаря которым уже к 14.00 19 сентября в этом жилом доме вновь появилась горячая вода", - заявили в мэрии.

Там также отметили, что дом на Патриса Лумумбы, 2 находится на особом контроле городских властей.

"В настоящее время ведется проектирование присоединения этого объекта к муниципальным коммунальным сетям для обеспечения более надежного тепло- и водоснабжения. Работы по переподключению дома планируется выполнить до конца года", - добавили в администрации.

Теги: мэрия, вода, отключение, Екатеринбург



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