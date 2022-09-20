Дмитрий Махонин почтил память погибших при трагедии в ПГНИУ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин почтил память погибших при трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В годовщину со дня происшествия глава Прикамья возложил цветы на территории университета у корпуса №5 — в месте, где 20 сентября жители Прикамья организовали стихийный мемориал.

Прийти туда сегодня могут все желающие.

В университете проходят памятные мероприятия. Сегодня, в кампусе пройдет концерт памяти, организованный студентами вуза, открытая дискуссия об осмыслении насилия и совещание секции Совета ректоров Пермского края, посвященное комплексной безопасности вузов. Место для возложения цветов будет организовано рядом с восточным входом на территорию ПГНИУ, напротив корпуса пять. Оно будет доступно для всех. В 13.30 в кампусе университета будет объявлена минута молчания. Объявление и метроном прозвучат из динамиков Радио ПГУ.

Как сообщало Накануне.RU, 20 сентября 2021 года пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.