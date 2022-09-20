Песков: Перспективы решения ситуации на Украине дипломатическим путем не просматриваются

Российские власти пока не видят перспектив политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент такие перспективы не просматриваются", — сказал он "Интерфаксу".

Напомним, в Кремле не раз заявляли, что не видят предпосылок для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. В августе Песков сообщил, что "украинская делегация переговорщиков "ушла с радаров", переговорного процесса между Москвой и Киевом сейчас нет.