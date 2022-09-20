20 Сентября 2022
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Общество Новосибирская область
Новосибирь, 85 (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

С 22 сентября стартуют праздничные мероприятия в честь 85-летия Новосибирской области

В Новосибирской области с 22 по 24 сентября для жителей и гостей региона пройдут ярмарки, флешмобы, концертные программы и выступления известных российских исполнителей. Эти мероприятия проводятся в рамках празднования 85-летия региона.

На пресс-конференции в честь празднования 85-летия Новосибирской области первый заместитель руководителя администрации – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова отметила, что весь спектр праздничных мероприятий, так же как и брендирование юбилейного года, несет глубокие смыслы, в них раскрывается образ региона – молодого, перспективного и динамичного.

«Важно не просто провести мероприятие, а достигнуть его смысла – объединяющего начала, самоидентификации, позитивного ожидания образа будущего. Мы надеемся, что жители нашего региона разделят эти взгляды», – подчеркнула она.

Программу праздничных мероприятий представил и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Новосибирь-85, логотип(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Концепция центральных мероприятий, приуроченных к юбилею региона, несет идею объединяющего начала. Новосибирская область – это регион, который устремлен в будущее и сохраняет свою культурно-историческую память», – рассказал Юрий Зимняков.

Программа праздничных мероприятий, приуроченных к 85-летию Новосибирской области

22 сентября планируется цикл мероприятий для студентов и молодежи, посвященный празднованию 85-летия Новосибирской области.

С 10.00 до 12.00 на площадке Сибирского института управления – РАНХиГС пройдёт акция «Знаток Новосибири» в формате Квиза на знание своего региона. К участию приглашаются школьники и студенты. Участники будут отвечать на вопросы по нескольким блокам: «Известные люди Новосибирской области», «Достопримечательности Новосибирской области», «История Новосибирской области», «География Новосибирской области».

С 12.30 до 15.00 на студенческих площадках состоится серия флешмобов «МыНовосибирь», в которых примут участие студенты 8 вузов региона.

Новосибирь-85, логотип(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

С 15.00 до 16.30 на площадке Концертного зала Новосибирского государственного аграрного университета состоится фестиваль студенческих творческих коллективов «Новосибирь – наше будущее», в котором примут участие студенческие коллективы вузов и колледжей – ежегодные лауреаты региональных, всероссийских и международных фестивалей, победители танцевальных и вокальных конкурсов, неоднократные лауреаты фестиваля «Российская студенческая весна». В фестивале участвуют коллективы 9 образовательных организаций.

23 сентября в Государственном концертном зале им. А.М. Каца состоятся торжественное собрание и праздничный концерт «Открой Новосибирь», посвящённые 85-летию образования Новосибирской области.

С 12.00 на Михайловской набережной состоятся юбилейные мероприятия:

12:00 – начнёт работу Гастрономическая ярмарка лучших товаропроизводителей и ремесленников;

С 14.00 до 17.00 на главной сцене пройдёт концертная программа «Новосибирь многонациональная» (её участниками станут творческие коллективы учреждений культуры города и области);

С 17.00 до 18.00 гостей ждёт концерт государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны» – «Край ты мой любимый!»,

С 19.00 до 22.00 состоится концертная программа участников VII Культурной Олимпиады Новосибирской области, которая станет объединяющим юбилейным мероприятием. В течение всего дня на базе государственных учреждений культуры будут работать 11 конкурсных площадок по различным номинациям. В Олимпиаде будут принимать участие команды из всех муниципальных районов и городских округов области – всего более 1000 человек.

24 сентября на Михайловской набережной с 10:00 до 22:00 часов состоится продолжение юбилейных мероприятий.

Ярмарка, спортивные, творческие локации и пункт сдачи норм ГТО будут работать с 10:00 до 18:00.

С 12:00 до 21:50 гостей ждёт концертная локация:

С 12.00 до 14.00 пройдёт детская концертная программа творческих коллективов районов области и детско-юношеских коллективов Новосибирска,

С 14.00 до 15.00 – концерт профессиональных творческих коллективов города Новосибирска и Новосибирской области,

15.00 – состоится официальное открытие события с участием первых лиц региона,

С 15.30 до 18.00 будет проходить закрытие Культурной Олимпиады, церемония награждения команд и гала-концерт золотых медалистов Олимпиады,

С 19.00 до 20.00 пройдёт концерт российской певицы Ханны,

С 20.00 до 20.50 выступит кавер-группа Риалплэй (г. Новосибирск),

С 21.10 до 21.50 состоится выступление российской певицы Полины Гагариной.

новосибирь, 85(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также программой предусмотрено 24 сентября проведение на площадках 8 районов города праздничных концертных программ, где будут представлены творческие коллективы из всех муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Мероприятия пройдут в парках «Березовая роща», «Сосновый бор», в Затулинском парке, парке им. Кирова, Центральном, Первомайском, Заельцовском парках. В Нарымском сквере 24 сентября состоится фестиваль «Где стоишь, там и поле Куликово» с участием творческих коллективов учреждений культуры Новосибирской области и участников Культурной Олимпиады Новосибирской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Теги: 85-летие новосибирской области, праздничные мероприятия, ярмарки, концерты



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