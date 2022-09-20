20 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Мэрию челябинского города через суд обязали обеспечить жителей питьевой водой

Администрацию Каслей через суд обязали организовать холодное водоснабжение на улице Щорса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Жители питьевой водой не обеспечены, они сами бурили скважин на территории своих домовладений. При этом мэрия города обязанности по организации надлежащего водоснабжения питьевой водой территории не исполняла. Главе города было внесено представление с требованием устранить нарушения, которое осталось без удовлетворения. После этого прокурор обратился в суд.

Теперь чиновники должны в течение одного года обеспечить жителей водой с помощью централизованной системы водоснабжения или путем подвоза питьевой воды.

Теги: вода, водоснабжение, суд,



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