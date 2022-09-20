В Российской академии наук начались выборы президента

В Российской академии наук началось голосование по выбору президента РАН. На пост претендуют два кандидата Дмитрий Маркович и Геннадий Красников. Ожидается, что результаты голосования будут объявлены после часа дня по московскому времени. Известно, что на выборах есть кворум – более тысячи членов академии (всего в РАН более 2 тыс. членов).

Ранее в президенты РАН были выдвинуты четыре кандидата: научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович и президент РАН Александр Сергеев.

Нигматулин отсеялся на этапе согласования кандидатов в правительстве России, а Сергеев накануне заявил о снятии с выборов по собственной инициативе, при этом он сказал о "беспрецедентном административном и психологическом давлении".

Оставшиеся кандидаты – Красников и Маркович – также согласились, что предвыборная кампания проходит в условиях давления, Маркович даже заявил, что, по его мнению, в выборах все же должны были участвовать все четыре кандидата.