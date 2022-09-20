Референдумы в Донбассе полностью меняют вектор развития России на десятилетия, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости.

Политик высказался в своем Telegram-канале. Референдумы, говорит Медведев, полностью меняют вектор развития России (и не только ее) на десятилетия.

"После их проведения и принятия новых территорий в состав России, геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер. Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты", - говорит Медведев.

При этом не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию России ни один будущий руководитель РФ, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять.

"Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить", - подытожил Медведев.