20 Сентября 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Коллаж, ДНР, ЛНР, Донецкая область, Луганская область, карта (2022) | Фото: Накануне.RU

Референдумы в Донбассе полностью меняют вектор развития России на десятилетия, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости.

Политик высказался в своем Telegram-канале. Референдумы, говорит Медведев, полностью меняют вектор развития России (и не только ее) на десятилетия.

"После их проведения и принятия новых территорий в состав России, геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер. Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты", - говорит Медведев.

При этом не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию России ни один будущий руководитель РФ, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять.

"Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить", - подытожил Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, референдум, ДНР, ЛНР



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